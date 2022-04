Laurence LEMAIRE-BOUCHET

22 ans d'ancienneté au sein du groupe BNP PARIBAS, leader européen des services bancaires et financiers.

Les métiers se sont enchaînés dans le département de l'Oise, me perfectionnant sur les différents marchés de clientèles & diversifiant mes connaissances au travers des spécificités du Risque : analyses financières & bilantielles, contrôle & surveillance, reporting... pour retourner (enfin) vers la clientèle, par la prise en charge d'un portefeuille "risqué".

A mi-parcours de ma vie professionnelle, j'applique sur le terrain toutes les spécificités techniques et juridiques liées à la gestion du risque que présente un client se trouvant en difficulté (artisan, commerçant, prof-lib, agriculteur ... et Entreprises)

Objectif = accompagner nos clients et tenter de trouver une solution afin de passer la période des difficultés.

La conjoncture économique n'épargne pas notre clientèle et les dossiers se font de plus en plus nombreux, chaque cas est unique, les solutions sont diverses et adaptées à chacun.



Mes compétences :

Piano

Finance

Banque

analyse des risques

Analyse financière