Laurence LEMOINE

Passionnée par mon métier, la pluralité des missions et la richesse des échanges humains, ma vision du marketing est, et reste toujours, centrée sur le client.

Comme Responsable d'agence, Chef de marché puis Responsable Marketing et Communication, le terrain et la proximité avec les équipes commerciales ont toujours été essentiels pour moi.

Aujourd'hui j'ai décidé de mettre mes compétences en Marketing Stratégique, Opérationel et Communication au service des entrepreneurs de Gironde (artisans, commerçants, associations, PME, TPE, indépendants...) en les accompagnant dans le développement de leur activité



Ainsi, je dispose d'atouts à mettre au service de VOTRE ENTREPRISE :

• une réelle double compétence métier

• un parcours de plus de 15 ans dans le Marketing des Services

• une expérience terrain et une vision centrée client

• une proximité et une implication totale dans la réalisation de chaque projet

• une disponibilité pour des missions courtes ou longues

• des tarifs attractifs, non sousmis à la TVA



Une question...une opération à étudier...un support de communication à créer... envie d'échanger sur votre métier..

Rencontrons-nous lors d'un prochain RDV découverte, en attendant je vous invite à parcourir mon site

www.imaginemarketing.fr

vous y trouverez des témoignages clients, mon parcours, un blog sur l'actualité du marketing...



A très bientôt







Mes compétences :

Conseil

Communication

Industrie

Statistiques

Benchmarking

Webmarketing

Marketing

Management

Base de données

Développement commercial