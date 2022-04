Laurence LEROY LEBLANC

Chargée de Communication Opérationnelle

BNP Paribas Cardif

mai 2003 – Aujourd'hui à |Nanterre

• Conception, réalisation de documents commerciaux (brochures, mailings, lettres d’informations annuelles, argumentaires…) externes et internes en garantissant la qualité, la pertinence et les délais impartis,

• Rédaction d’articles et coordination du magazine Arguments Patrimoine en liaison avec le studio graphique de Cardif. Cible : Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et courtiers. Objectifs : diffusion d’actualités commerciales, juridiques et fiscales de l’assurance (assurance vie, retraite, prévoyance.

• Participation à la cohérence globale de la communication commerciale dans ses différentes formes (print et web) pour l’ensemble des produits et services financiers de BNP Paribas Cardif (assurance vie, compte titres, OPCVM, prévoyance, retraite…)





Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel