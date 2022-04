Laurence LETTIER

Ayant la fibre commercial ,un excellent relationnel ,le sens du contact et la capacité

a mobiliser ses equipes d'un dynamisme a toutes épreuves .

j'ai pu exercer en tant que vendeuse puis responsable magasin et comme gérant .

j'aime les nouveaux concepts la mode et ses tendances et dans le cadre d'un magasin

je peux vous apportez une qualité de services optimales.



Mes compétences :

dynamique