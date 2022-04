Laurence LEVAVASSEUR

Diplômée d’un master 2 Management et Qualité en Gérontologie avec option gestion d’entreprise, je suis vivement intéressée par votre offre d’emploi de Directrice d’EHPAD.



Depuis l’obtention de mon DE de Cadre de j’ai eu la possibilité de consolider mes choix en exerçant en maison de retraite.



Suite à cela, j’ai choisi de suivre un cursus afin d’accroître mes capacités d’adaptation et de me mettre au fait de la résolution des problèmes humains et organisationnels.



Mon objectif est de gérer un institut médico-social.



Mon dynamisme et ma volonté sont de réels atouts que je souhaite aujourd’hui mettre au service de votre établissement au poste de Directrice d’EHPAD ou de Résidence pour Seniors.



Je serais heureuse de vous exposer mes motivations et mes acquis professionnels, et de vous convaincre de l’intérêt de ma collaboration au cours d’un entretien.