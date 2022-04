Laurence LIBOTTE

Assistante Commerciale SAV : Enregistrement du matériel défectueux, suivi des dossiers clients du devis jusqu'à la facturation, enregistrement et suivi des commandes clients et gestion de nos partenaires extérieurs (France et Maghreb), gestion des stocks matériels et pièces détachées.

Assistante Export Bilingue : Enregistrement et suivi des commandes clients exports (remise, crédit documentaire)

Mise en place de SAP : Super user et formateur pour le nouvel outil informatique SAP R3.



Mes compétences :

ADV

Anglais

Assistante commerciale

Assistante commerciale export

autonome

Commerciale

Commerciale export

Export

Rigoureuse

SAP