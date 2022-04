Laurence LILI

Je suis à la recherche d'un poste de contrôleur de gestion.

Compétences principales:

* Reporting, clôtures mensuelles, écritures de régularisation, réconciliations des comptes

* Analyses des ventes, Analyse des revenus reconnaissables suivant les normes USGAAP,

* Responsable des stocks: suivi des transfert prices, organisation des inventaires physiques, gestion des achats, paiement inter entités et sortie des coûts de ventes.

* Analyse des coûts services et répartitions dans les départements,

* Calcul et Comptabilisation des marges worldwide pour l'entité France

* Suivi de la comptabilité clients: facturation, acompte et recouvrement

* Analyses des management fees

* Participation au processus budgetaire annuel

* Support aux équipes d'opérationnels



Mes compétences :

Clôture

Communication

Curiosité

Diplomatie

Fiabilité

Force de proposition

précision

Réactivité

Respect des délais

Sens de la communication

Synthèse

travail en équipe