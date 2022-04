Laurence LISCOET

Bien que ce métier devienne de plus en plus difficile, les relations avec la clientèle plus tendues du fait de la conjoncture actuelle, j'aime créer un lien avec mes clients pour les aider à résoudre leur problème en répondant à leurs attentes.



j'aime mon métier, le contact avec les gens, je suis autonome, proactive, rigoureuse, perfectionniste, méthodique et rationnelle.



Mes compétences :

Organisée

Responsable

Aisance relationelle

Réactivité

Sens de l'initiative