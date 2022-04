Qui suis-je ?



Laurence LLoberes, diplômée de l’Association Polytechnique de droit et d’un BTS d’Assistante de Direction, fondatrice de :



« L.T.S. Lloberes Télé Secrétaire »



Après avoir travaillé pour des sociétés renommées, telles que EADS, Bouygues Télécom, Siemens ou encore Les Parfums Dior, j’ai décidé de mettre à votre service mes 20 années d’expérience dans le domaine du secrétariat, en créant mon auto-entreprise en avril 2010.



Un besoin urgent, ponctuel ou régulier d'une secrétaire ?

Vous manquez simplement de temps pour taper un compte-rendu ou un rapport ?

Il vous faut une preneuse de notes expérimentée pour une réunion ou un séminaire ?

Vous avez un enregistrement MP3 à restranscrire ?



Découvrez un service de secrétariat à la carte,

sans aucune contrainte de planning.

Plus simple, plus souple et moins coûteux qu'un recrutement,

mon service de télé secrétariat s'adapte à vos besoins





L’expertise de LTS dans le domaine de la prise de notes directe :



Dès la création de LTS en avril 2010, j’ai eu pour clients des PME d’activités diverses et variées pour lesquelles j’effectue depuis, la gestion administrative.



Cependant, mon activité principale s’est tout naturellement orientée vers la prise de notes directes ainsi que la retranscription de fichiers audio, et j’en ai fait aujourd’hui ma spécificité.

Des produits de grande consommation, en passant par les produits de luxe, la politique ou encore le domaine médical, tous les thèmes sont abordés lors de ces réunions.



De nombreuses sociétés d’études sont aujourd’hui de fidèles clients :



Bocal Etudes

Marseille



Massalia Etudes Meetings

Marseille



IPSOS

Paris 13



SLSP

Saint Nom la Bretèche



Mes compétences :

Gestion administrative

Secretariat