Laurence LONGO

- création et intégration de ressources linguistiques à des moteurs de recherche (web sémantique)

- réalisation d'outils d'extraction d'information et de classification automatique de documents

- linguistique de corpus

- résolution automatique de la référence (anaphores, chaînes de référence)

- création de patrons linguistiques pour la détection automatique d'entités nommées (noms de lieu, de personne, d'organisation, noms de fonctions), de groupes nominaux simples et complexes

- étude des genres textuels

- annotation manuelle et semi-automatique de corpus écrits

- transcription de corpus oraux



Participation à divers projets de recherche :

- Consortium Corpus écrit (IR-Corpus), groupe 8 "Annotation de plus haut niveau : syntaxe, sémantique, référence, annotations collaboratives" (http://www.corpus-ir.fr/index.php?page=corpus-ecrits )

- MC4 : Modélisation Contrastive et Computationnelle des Chaînes de Coréférence (http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/reference.htm )

- Procope N-Huma « Les noms d’entités humaines entre lexique et grammaire » (http://lilpa.misha.fr/sites/8/File/projet_procop201113052010.pdf )

- « chaînes de coréférence »,dans l’opération « Identification des Référents et Transitions Référentielles » (http://www.lattice.cnrs.fr/Groupe-de-travail-chaines-de )

- projet multilingue CAP : une fonction lexicale hiérarchique liée aux noms propres (http://lilpa.misha.fr/sites/8/File/clarin.pdf ).



Mes compétences :

Encadrement

Détection automatique de thèmes

Sémantique lexicale

Gestion de projets

Traitement automatique des langues

Linguistique informatique

Moteur de recherche intelligent

Enseignement supérieur et recherche

Chaînes de référence

NLP

Entités nommées

Indexation

Informatique

Recherche

Management d'équipe projet