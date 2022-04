Laurence LOPEZ

Rigueur, organisation et précision sont les trois axes que je ne perds jamais de vue pour tout dossier confié.



Du premier jour de lancement jusqu'à la fin du suivi post projet, mon implication reste identique.



Ma productivité et mon rendement sont au meilleur lorsque le défi est grand.

Disponible, rapide et mobile, je prends à coeur les projets dont les résultats sont visibles à court ou long terme mais fixés dans leurs grandes lignes auparavant.



Une certaine part d'autonomie est nécessaire afin que je puisse rendre des dossiers construits et prêts à mettre en place.



Fort caractère, l'esprit d'équipe et les objectifs communs sont et restent une priorité.



Mes compétences :

Keynote

Pack office

Microsoft office

Mac OSX

Gestion de budgets

Organisation d'évènements

Organisation de salons

Gestion de prestataires

Coordination évènement

Confidentialité assurée

Mobile

Adobe InDesign

Stratégie digitale

Communication online

Rédaction de contenus web