Laurence LORENZO

Bonjour,

J'ai une solide expérience de 25 ans dans les métiers de la danse ; ma passion.

Je suis professeur de danse modern'jazz, classique mais aussi chorégraphe et danseuse.



Je suis trilingue anglais-espagnol.





Mon parcours m'a aussi permis de me rapprocher des métiers du sports et de la diététique

santé dont je suis une adepte.

Je suis donc coach sportive et conseillère en diététique santé adaptée aux groupes sanguins.

J'ai une approche passionnée de cette diététique ; mais aussi bio, végan et pour sportifs.

Je suis créatrice culinaire en rapport avec ces différentes pratiques et développe une approche personnalisée en accord avec ma clientèle fixant des objectifs communs basés sur : vivre le plus longtemps possible en bonne santé, adapter sa diététique à ses besoins quotidiens, à l'acidité correspondant à chaque groupe sanguin permettant de protéger et stimuler les principaux organes,

à un besoin d'amaigrissement, ou de rapidité de déplacement, et d'éloigner les maladies dégénérescentes et les cancers devenus hélas trop présents dans le quotidien de nos familles : EN QUELQUE SORTE ; d'EFFICACITE SPORTIVE..

J'utilise également la chrononutrition comme outils et une psychologie qui m'est propre

(issue de mon parcours discipliné correspondant à la danse). L'autre outils fondamental permettant

de se rapprocher de ces objectifs - nutrition est le PLAISIR r ; qui est un vecteur nécessaire à la réussite de tout objectif.

Une autre de mes passions, utiliser ces savoirs-faire pour une "approche- conseils-posturologie anti- blessures et stimulation psychologique positive" pour des sportifs de haut niveau (comme je l'ai déjà fait dans le domaine de la gymnastique, le ski et la natation synchronisée

pour des athlètes en compétition nationale).



Une tranche de vie de 15 ans en Espagne m'a permis d'enseigner cette langue sous forme de cours

particuliers,et en petits groupes.



J'ai également été animatrice sportive et festive durant de nombreuses années pour enfants et adultes.

Ces deux dernières années je travaillais pour l'entreprise 02 dont les bureaux sont à Poissy en tant que garde d'enfants pour différentes familles de la région. Depuis 2 mois cette entreprise avec laquelle je suis toujours en contact ; n'a pas de nouvelle famille à me proposer.

Mon expérience du tourisme ; en Espagne et ailleurs où j'ai donc exercé l'animation festive et sportive mais aussi l'accueil en réception et le métier de gouvernante m'a permis de postuler également pour ce poste au sein de l'entreprise 02.



Je suis disponible pendant les vacances scolaires et cherche actuellement du travail.

Merci de m'avoir lu. Bonne journée!!