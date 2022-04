Laurence LUCA-ROCLAND

Après une longue carrière bancaire au sein de la Banque SAN PAOLO (Anc. Banque VERNES et COMMERCIALE) et la Compagnie financière Edmond de ROTSCHILD Banque en tant que COMPTABLE OPCVM avec une spécialité ASIE avec et sans JAPON et après avoir élevé mes 3 filles, j'ai effectué une reconversion dans le secteur public. D'agent de recouvrement (catégorie C) suite à réussite concours en 2002, j'ai franchi une à une les étapes en réussissant les concours de :

2007 : Contrôleur (Catégorie B)

2011 : Contrôleur principal (Catégorie B+)

2014 : Inspecteur des Finances publiques (Catégorie A)

Mon parcours bien rempli, mes diverses expériences professionnelles me permettent aujourd'hui d'appréhender mes futures fonctions de cadre A au sein de la DGFIP. Comblée par mes 2 filles âgées de 20 ans étudiantes (IFSI Jean VERDIER pour une et Licence de Sciences à Orsay pour la seconde), ce changement de catégorie va me permettre de travailler proche de mon domicile en attendant de tout quitter pour la province et plus précisément l'ARIEGE où mes jumelles et nous somme depuis peu propriétaire à 4 de notre résidence secondaire agrémentée d'une jolie piscine. Je pourrais dès le 1er septembre 2015 alors me consacrer aux collectivités locales, milieu qui m'intéresse fortement car ce sont des secteurs à forts enjeux. C'est le secret d'une reconversion réussie au sein de milieux porteurs à forts potentiels et enfin la possibilité de partir en week-end et vacances plus souvent. J'envisage le concours d'Inspectrice principale ou inspectrice divisionnaire.