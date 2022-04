Laurence LUZY

Forte d'une expérience de 14 ans pendant lesquelles j’ai assuré la responsabilité administrative et qualité d’une PME, j'ai su me montrer très polyvalente et autonome dans le cadre de mes fonctions.



Durant ses 14 ans, j'étais la seule salariée administrative de cette entreprise et j'ai donc assumé toutes les fonctions d'une société comme vous pouvez le constater sur mon CV ci-joint (secrétariat, facturation, logistique, achat, gestion clients et fournisseurs, gestion des stocks et gestion atelier, gestion de la maintenance...)



Etant également Responsable Qualité, j’ai mis en place la certification ISO 9001-2015 et la certification opérateur qualifié (management qualité, gestion des litiges et des indicateurs,…)