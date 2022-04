Laurence LYONNE

Activité professionnelle :

Responsable diocésaine du service catéchèse pour le diocèse d'Autun, Mâcon, Chalon pour un premier mi-temps

Déléguée épiscopale de Mgr Rivière

LME sur le doyenné Arroux-Loire en charge de la coordination de la catéchèse des enfants pour un second mi-temps. Histoire de garder les pieds sur terre et de toujours bien rester en contact avec le terrain !



Activité de loisir :

Vice créatrice et vice présidente du club d'astronomie LE CURIEUX DU CIEL

Animatrice en milieu scolaire pour l'astronomie

Donne des conférences : Les femmes et l'astronomie / l'astronomie l'art et le chocolat / L'incroyable Philibert Commerson / Allô la Terre que fait-on des déchets spatiaux / La vie à bord de l'ISS

Montreuse d'étoile



Aime jouer du cor d'harmonie