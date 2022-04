Laurence MACABIAU

Bonjour à celles et ceux qui passeront sur mon profil. Après 10 ans de bénévolat dans deux Associations culturelles pour la promotion du spectacle vivant, je transmets les armes et cherche un emploi en CDI d'assistante administrative et ou de direction.





Compétences



• Word

• Excel

• Power point

• Publisher

• messageries

• réseaux sociaux

• Gestion du courrier

• Mise en forme des documents

• Classement

• Préparation des réunions

• Plannings

• Gestion des rendez-vous

• Accueil téléphonique/physique

• Dictaphone

• Sténographie

• Saisies écritures

• Facturation clients

• Rapprochements bancaires

• Encaissements

• Rapports Commissariats aux comptes



Mes compétences :

Communication externe

MAO

Microsoft Excel

Communication événementielle

Web

Sténographie

Microsoft PowerPoint

Rédaction de contenus web

Rédaction

Réseaux sociaux

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Word