Laurence MACARY (LAPEYRE)

Véritable Business Partner, créateur de valeur pour l’écosystème de l’entreprise, je suis passionnée par les achats que je positionne comme un véritable vecteur de compétitivité et de changement dans l'Entreprise. Agilité, capacité d’influence, intelligence collective au service d’une vision partagée, excellence opérationnelle sont les atouts que je mets au service de cette fonction qui doit intégrer les grandes évolutions (ex : Digital) de notre environnement et en piloter les risques et opportunités.



De formation Ingénieur complété par MBA dans les achats internationaux, j’ai eu des expériences très variées de Direction Achats mais j’ai également piloté des projets de transformation (Achat, Supply Chain, Industriel) ayant un impact fort sur le résultat de l’Entreprise. Cela m’a permis de développer à la fois une vision stratégique mais aussi des compétences de conduite de programme et de pilotage d’équipe de dimension internationale (Brésil, Singapour, Australie, Inde).



Ce qui me motive :

- Créer de la valeur

- Développer une organisation, un écosystème, un réseau, une équipe,

- Impulser le changement,

- Fédérer autour d’un projet, d’un programme, d’une vision

- Motiver et diriger et motiver des équipes



Mes compétences :

Communication

Gestion de contrats

Stratégie de sourcing

Optimisation des coûts

Propriété intellectuelle

Négociation internationale

Négociation achats

Animation d'équipe

Management

Gestion de projet

Gouvernance des achats