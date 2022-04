Laurence MAESTRI

J'apporte aux entreprises la capacité d'atteindre l'excellence opérationnelle de leur Relation Client : depuis le lancement de BOUYGUES TELECOM en 1995 , j'ai personnellement contribué à l'excellence de sa Relation Client reconnue par la profession et plusieurs fois lauréate du podium de la Relation Client TNS-SOFRES .

J'ai créé puis dirigé les premiers centres de contacts de Bouygues Telecom : Boulogne-Billancourt puis Issy les Moulineaux ( 500 Conseillers de clientèle ).

J'ai mené des projets de déploiement de sites de Relation Clientèle internes et externes et d'outils CRM.

J'ai eu la responsabilté du Billing , de la gestion du crédit et de l'analyse de la performance commerciale et client.

J'ai actuellement en charge la Direction des Programmes de la Relation Client Multicanal : mise en place d'une nouvelle organisation des centres de contacts , Relation Client Digitale et en Magasin , simplification des offres et des process .



Mes compétences :

Manager Opérationnel

Stratégie digitale

Conduite du changement

Relations clients

Billing et recouvrement

Direction de projet