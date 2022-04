Laurence Maillet est spécialisée dans le domaine de l’Édition et du Graphisme. Formée aux écoles d'Art, Maximilien Vox et les Arts Appliqués Duperré, elle est graphiste free-lance print depuis 15 ans.



RÉFÉRENCES

Ses premiers travaux furent commandés par :

• Les musées : Réunion des Musées Nationaux, Paris-Musées (éditions, catalogues d’exposition, cartons d'invitations, affiches, dépliants…).

• La Presse : Maison Française, Côté Sud.

Aujourd'hui :

• Conception, création graphique, illustrations et réalisation de nombreux ouvrages pour des maisons d'Édition : Éditions de La Martinière, Éditions du Rouergue, Éditions du Chêne, Éditions Féret, Éditions Flammarion

• Identité visuelle, illustration et communication : Centre culturel Atrium de Chaville, Textuel, Publicis, Nouvelles images



> Une approche créative pour concevoir et réaliser vos projets jusqu’à la fabrication.



Expérience :

Beaux-livres • gastronomie, vin, art, photo

Pratique • cuisine, santé

Communication visuelle, pub

Identité visuelle, logo

Illustration