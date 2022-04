Laurence MALCOURT

Personne dynamique ayant le sens du contact, motivée et ambitieuse, gout pour les challenges. Pragmatique, adaptabilité. Style de management, participatif, savoir donner du sens à l'action.Passionnée par le métier de la vente et du management. Coaching auprès de mes pairs. Demande d'évolution de responsable régionale pour partager la passion de nos métiers et donner envie aux collaborateurs, les accompagner et partager.

Arrivée chez RCBT en 2006, ouvertures de nouvelles boutiques, gestion des équipes, référent de la région et nombreuses réussites de challenges, montées en compétences de collaborateurs. Ma devise "Savoir piloter pour gagner".



Mes compétences :

Management

Coaching

Vente

Litiges

Négociation