Laurence MALLET

Mes différentes expériences m’ont apporté une bonne connaissance du monde de l’entreprise.

Après plusieurs années dans le domaine du secrétariat et l’animation d’agence, j’ai voulu poursuivre ma carrière dans un domaine qui me passionne « l’architecture », j’ai donc décidé de suivre une formation de décoratrice intérieure dans une école d’arts appliqués réputée.



La maison représente pour les Français une valeur fondamentale se plaçant juste derrière la famille et devant les loisirs et le travail.

Les Français recherchent leur propre identité à travers leur foyer. Chacun doit disposer d’un espace pour s’isoler tout en permettant une agréable cohabitation et les activités en intérieur. De nouvelles pièces apparaissent de plus en plus fréquemment : bureau, pièce multimédia, chambre d’amis. Les fonctions de chaque pièce sont mieux définies. Après une journée difficile au travail, la plupart d’entre nous n’a qu’une seule envie « rentrer chez soi pour se détendre ». Pourtant certaines personnes n’osent pas se lancer, par manque de temps, manque d’imagination ou par manque de connaissance.



Aménager un espace pour l’embellir, le rendre plus fonctionnel et agréable. Créer des zones de rangements, cacher des fils, les solutions ne manquent pas !



Regard d’expert, je m’imprègne du lieu, je fais le point sur vos goûts, vos envies et vos besoins. Je questionne, observe votre environnement, me renseigne sur la configuration des pièces à aménager, les contraintes et bien sûr le budget pour le projet.

Différentes présentations du projet se font sous forme d’images : croquis, schéma à main levée, plan, esquisse, image 3 D sur logiciel, en tenant compte du cahier des charges. Le client peut ainsi mieux visualiser le projet et ainsi sélectionner celui qui lui correspond le mieux.

Ambiance contemporaine, design, vintage, baroque, chaque projet est unique et requiert de la recherche et de la nouveauté. Je ne me soucie pas seulement du côté esthétique mais de la mise en situation d’un éclairage parfait pour embellir des zones d’ombres ou jouer avec la lumière.

Je choisis les matériaux les mieux adaptés au projet, je vous informe sur les travaux à réaliser et fais des demandes de devis auprès des différents corps de métiers en vue d’obtenir des tarifs préférentiels et ainsi estimer le coût final des travaux, un suivi de chantier peut alors être envisagé.



Mon seul objectif est de vous satisfaire, de répondre à vos envies afin que votre habitation soit un havre de paix et de bien être.







Mes compétences :

3D

Analyser écouter réfléchir agir

Décoration intérieure

Agencement d'espace

Conseil