Laurence MALOSE

Cadre au sein de l'ASEA 43 depuis Mai 2008, j'ai d'abord occupé la fonction de chef de service d'un SAVS, j'ai effectué la formation CAFERUIS obtenue en 2010. En 2012 je suis devenue directrice adjointe du SAVS, d'un SESSAD, de deux maisons relais dont une résidence accueil (que j'ai créée).

En 2013 j'ai pris la direction du service d'AEMO/MJIE.

Suite à une restructuration en Pôles de l'ASEA, j'ai été mutée en tant que directrice adjointe du Pôle Handicap Enfants comprenant un IME de 69 places, un SESSAD PRO de 25 places et un foyer appartement de 9 places.

Je finalise ma formation CAFDES en Novembre 2016.

Avant 2008, j'ai travaillé dans le secteur de la petite enfance (directrice d'un Relais assistante maternelle et point information famille). J'ai aussi travaillé dans le secteur de la formation professionnelle, de l'enseignement, du social (conseillère ESF).

J'ai un parcours professionnel diversifié, complémentaire et agrémenté de formations qualifiantes successives.

Je suis de nature enthousiaste, opiniâtre, innovatrice, j'ai plaisir à bâtir des projets, à les mettre en œuvre, à manager les ressources humaines et financières.



Mes compétences :

Polyvalence

Aisance relationelle

Enthousiasme

Management opérationnel

Rigueur

Créativité

Opiniatreté