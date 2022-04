Laurence MANUEL

Formatrice informatique bureautique spécialisée dans les formations Microsoft Office ( logiciels Word Excel PowerPoint Outlook Access). Office 2000 à 2013.

Formations également sur Windows, Internet et toutes messageries. Autre activité : ASSISTANTE indépendante, télé secrétariat, expertise fichiers bureautiques.

Intervention en Seine et Marne. Au bureau, à domicile ou à distance via Teamviewer (commande d'un PC distant sécurisé).



Mes compétences :

Formatrice

Outlook

Office 365

Excel

Assistante

Formation

Microsoft

Microsoft Access

Word