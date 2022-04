Laurence MARCHAND

Je suis une femme de 50 ans très dynamique, travailleuse , autonome et très souriante.

Suite à un changement de stratégies dans ma dernière entreprise , je suis à la recherche d'un nouveau Poste de commerciale.

Surtout, ne vous arrêtez pas à mon age car au contraire j'ai beaucoup d'expériences et sincèrement l'une de mes qualités est l'amour du travail. Rencontrez moi pour en juger par vous même.

Depuis plus de 20 ans , j'ai travaillé auprès des PME, PMI , Artisans et commerçants.

Je suis à la recherche d'une société sérieuse avec des valeurs

Je suis prête à m'investir et d'essayer de nouveaux horizons professionnels



Mes compétences :

votre service mon expérience