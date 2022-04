Laurence MARIGO

Mon expérience professionnelle m’a conduite à exercer les activités suivantes :

- Piloter la relation terrain avec les clients professionnels et particuliers : conseil,

négociation des solutions de financement, anticipation des besoins.

- Elaborer des demandes de crédit et structurer les offres commerciales

- Gérer les flux des demandes

- Participer à la définition de la politique de risques et la mettre en oeuvre

- Rédiger des supports de formation.



Ces missions ont renforcé mon goût pour la relation commerciale et l’analyse financière. J’ai

pu y développer ma fibre commerciale et des qualités telles qu’un bon relationnel, de la réactivité, des capacités d’écoute et de travail en équipe tout en conservant une grande autonomie au quotidien.



Mon objectif aujourd'hui est d’accompagner les entreprises et les particuliers dans leurs

projets de développement ou de gestion courante et de leur proposer les solutions de

financement correspondant à leurs besoins.



Mes compétences :

Développement commercial

Analyse financière