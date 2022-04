Séduite par les valeurs Espace Gabriel et la qualité de la pédagogie déployée, je viens de rejoindre l'équipe.



Ma mission : accompagner salariés, demandeurs d'emploi, employeurs pour favoriser le maintien de l'employabilité et le développement de compétences !



Je suis à votre disposition,

à bientôt

Laurence MARIN



ESPACE GABRIEL

52 rue Saint Gabriel

14000 CAEN



La fabrique de compétences

