Laurence Marina BROU

INGENIEUR EN MARKETING ET COMMUNICATION de l'Ecole AGITEL-FORMATION.



j'aimerais participer à des projets marketing et commercial, afin de mettre à profit mon dynamisme, ma



créativité ainsi que mes compétences acquises lors de ma formation.



Mes précédents emplois m'ont aidé également à acquérir une approche concrète et polyvalente de ce



domaine d'activité.



Mes compétences :

Marketing et Management

Gestion de contenu et projet web

Community management

Communication

Stratégie commerciale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel