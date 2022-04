Laurence MARMONTEIL

La Société WIV-France dans laquelle j’étais salariée en qualité de Secrétaire Commerciale s’est délocalisée dans le département du Rhône dans le cadre d’une réorganisation et ce au second semestre 2014.

Ne pouvant suivre mon Entreprise pour des raisons familiales, je suis donc dès à présent en position de recherche active d’un nouvel emploi en qualité de Secrétaire ou Gestionnaire de dossiers. Les différentes expériences professionnelles ont permis de m’adapter à des nouvelles organisations de travail, de développer et d’enrichir mes compétences dans le domaine de la gestion administrative et commerciale.

D’un tempérament dynamique et persévérant, soucieuse d’une bonne relation humaine, du partage des savoirs, du respect et de l’écoute, vous pouvez être assurés de tout mon engagement au sein d’une de vos équipes pour mener à bien vos projets.

Je suis à votre disposition pour vous rencontrer et échanger plus largement sur mes différents parcours.





Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Citrix Winframe