Laurence MARQUET

Forte d'une expérience de 30 ans dans une société, qui m'a permis d'évoluer, en même temps qu'elle, en évoluant du poste d'aide comptable à celui de Responsable Administratif et Financier.

De formation BTS Comptabilité, j'ai contribuer à la mise en place d'une organisation au sein de l'entreprise dont la structure a changé au cours des années (9 à 50 salariés) - Curieuse, j'ai pris au fils des années,

- comptable unique de 2 sociétés durant 25 ans

- des fonctions liées au social (déclarations d'embauches-suivi visites médicales-Paies-DSN)

- la casquette de responsable Qualité en permettant l'obtention de la certification ISO 9001 (toujours renouvelée depuis 18 ans)

- les fonctions de RAF avec notamment la mise en place et le suivi budgétaire avec les managers et la direction

- un rôle de management transverse (comptabilité, qualité, social, budget) ce qui permet de mieux connaître les collègues et leurs fonctions )

- d'interlocutrice privilégiée des banques (négociations financements, achats devises USD, lignes annuelles, points périodiques), assurances

Je suis plutôt à la recherche d'une poste dans une structure de 50/100 salariés. Ce que je recherche dans un nouveau poste, c'est la découverte d'un nouveau secteur d'activité, contribuer à l'évolution de la société, dans laquelle le relationnel et la bienveillance sont importants.

Je suis persuadée que les difficultés sont plus facilement résolues quand les problèmes sont traités dans un environnement plus serein.

De nature discrète, rigoureuse, méthodique, je sais aussi être à l'écoute de mes collègues. Chacun peut être porteur de bonnes idées, mérite d'être écouté, entendu et peut apporter sa contribution. C'est comme cela qu'une équipe solidaire se construit. Je considère qu'on ne peut réussir qu'en travaillant de manière collective.



Mes compétences :

Budgets & Budgeting > Budget Management

Internal Audit

Negotiation Skills

Tax Returns

managers Management

préparation audits

préparation bilans

ISO 900X Standard

Microsoft Office

Microsoft Office 2007

Microsoft Windows

Sage Accounting Software

Sage Accounting Software > Sage Line 100