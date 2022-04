Laurence MARTINET

Leader depuis plus de 7 ans de la direction informatique d'un grand groupe international de transport, mon rôle clé, en tant que DSI, est d'assurer à mes clients tant internes qu'externes, un service d'excellence.



Véritable alliée des directions fonctionnelles, je m'adapte aux besoins du business et propose des infrastructures et solutions tout aussi flexibles que performantes, avec un focus fort sur la qualité de service.



Pour atteindre ces objectifs, stratégie, organisation, communication et management sont clés dans la mise en oeuvre et réussite d'une transformation de la fonction.



Ma double compétence , IT/direction de projets, me permet d'avoir une réelle expertise en gouvernance et conduite du changement.



Très orientée résultats, je porte et diffuse la culture de l'engagement



Familière des environnements internationaux exigeants et contraints, mes qualités humaines et relationnelles me permettent de fédérer les équipes vers un objectif commun.



Disponibilité, écoute, engagement, loyauté et efficacité me caractérisent et sont des atouts forts tant auprès de mes équipes que de mon management direct.





Mes compétences :

Leadership

Transformation SI

Ecoute

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Management

Service client

Transport

Gestion de projet

Optimisation des process

Stratégie

Rigueur

Conduite du changement

Organisation