Laurence MARTINET-LONGEANIE

Je suis avocat inscrit au barreau depuis 1992 et vous reçoit au sein de mon cabinet situé au 45, avenue Montaigne, près de la station de métro Franklin D. Roosevelt



J'opère en droit commercial, à ce titre je vous assiste pour tous dossiers relatifs à la cession de fonds de commerce, la rédaction de contrats (avec les partenaires, clients, prestataires ou fournisseurs), les responsabilités civile et pénale, le recouvrement, les contentieux devant les différentes juridictions (Tribunal de commerce, Tribunal de grande instance, Cour d’appel, etc.) ainsi que les baux commerciaux notamment.

J'exerce aussi en matière de droit du travail et ce pour tout dossier relatif au licenciement, aux ruptures conventionnelles, aux fautes inexcusables, au contrat de travail ainsi qu'aux heures supplémentaires. De plus, le cabinet se charge de votre assistance et représentation devant le Conseil des Prud'hommes.



J'accepte le règlement de mes honoraires en plusieurs fois.



Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, je vous invite à contacter directement le cabinet par mail ou par téléphone



Mes compétences :

Droit de la concurrence

Droit du travail

Droit commercial