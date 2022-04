Laurence MARY

"On regarde toujours avant de lire, la première impression est décisive"



La photographie corporate , que ce soit sous la forme du portrait ou du reportage, vise à donner un visage humain à votre communication. Elle s'adapte aux professions libérales, grands groupes, aux jeunes entreprises, aux associations.



Très influencée par la photographie humaniste, j'ai à cœur de réaliser des images dynamiques, authentiques et esthétiques qui révèlent et magnifient les personnalités, les savoir faire, les environnements.

Fabriquer des photos /histoires qui témoignent et font sens , montrent clairement qui vous êtes et ce que vous réalisez.



Un œil technique, un regard exigent, une vision artistique, une méthodologie sans faille.

Ma posture: une créativité foisonnante qui laisse, à travers l'exercice du portrait, s'exprimer ma passion pour ce qui rend chaque être humain unique.

Mon état d'esprit : ouverture et enthousiasme



Mes compétences :

Retouche photo

Photographie industrielle

Photo urbaine

Photo d'illustration

Photographie

Photographie culinaire

Communication visuelle

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Reportage photo

Portrait corporate

Portrait en situation

Photographie de mode

Art

Réseaux sociaux

Publicité

Photographie commerciales

Décoration intérieure

Identité visuelle

Composition artistique de visuel