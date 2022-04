Laurence MATAGNE

Mon age ne rebute pas a mon Dynamisme, étant assistante maternelle depuis 15 ans j'aime travailler dans l 'univers des enfants.Tout ce qui touche le monde de la jardinerie me convient très bien aussi ayant fait un stage en vente libre service dans ce domaine m'a beaucoup plus.



Mes compétences :

Relation à l'enfant

Relations clients

Règles de sécurité domestique

Techniques d'éveil de l'enfant

Règles d'hygiène et de propreté