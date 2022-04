Laurence MATHIAS-TONDEUR

Mon parcours :



De formation continue en parallèle de mon activité, j’obtiens en 2004 un Master 2 Marketing et vente.

Je bénéficie d’une expérience double en coordination de nouveaux projets marketing et en prévisions des ventes (monde) en distribution multi-canal à la fois au sein de grands groupes mais aussi de PME.



J’ai développé une expertise en prévision des ventes à l’international (15 ans) et en coordination de nouveaux projets marketing (9 ans) sur des marques à forte notoriété, dans le secteur des cosmétiques.



Mes compétences :

- Prévisions des ventes au niveau monde, analyse, gestion de la demande et suivi de lancements

- Coordination de nouveaux projets marketing, digital, communication et événementiel

- Management en gestion de projet et formation aux outils prévisions

- Travail en équipe multiculturelle / multi sites en univers anglophone et/ou hispanophone

- Contrôle de gestion, suivi P&L et budget, analyse résultats et préconisations, reporting



Contrôle de gestion

Stratégie digitale

Pricing

Marketing opérationnel

Cosmétique

Communication

Prévisions des ventes

Lean supply chain

Forecasting

Budgets & Budgeting

Content Management

Feasibility Studies

Purchase Ledger

JDEdwards Suite

Microsoft Windows XP

SAP