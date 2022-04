Laurence MAYBON

Notre Cabinet d'Avocats est spécialisé en droit du travail.



Il assure une activité de Conseil en matière sociale auprès des chefs d'entreprise et des responsables des ressources humaines dans les domaines suivants : embauche, exécution et suspension du contrat de travail, rupture individuelle ou collective des contrats de travail, négociation collective, gestion des institutions représentatives du personnel, audit paie et social, redressement URSSAF, etc...



Le Cabinet a également une activité Judiciaire en représentant les employeurs devant le Conseil de Prud'hommes, la Cour d'Appel, le Tribunal Paritaire de la Sécurité Sociale et le Tribunal Correctionnel en cas d'infraction concernant le droit du travail.



Enfin, en l'absence de conflit d'intérêt, le cabinet peut être amené à conseiller et représenter en justice des cadres.



