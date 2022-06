Laurence NAOME

Je partage mon temps entre une fonction commerciale (visites de gynécologues à Bxl) et une fonction marketing (réalisation de matériel promotionnel destiné aux délégués médicaux, médecins, pharmaciens et patientes).

Je m'intéresse à tout ce qui peut rendre le "médicament"plus attrayant, à la communication de celui-ci vers le grand public et à la possibilité de partenariats avec d'autres sociétés (grande distribution e.a).

A la base, je suis licenciée et agrégée en philosophie et j'ai suivi une formation complémentaire en marketing à l'ICHEC.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing

PUBLIC