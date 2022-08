Un parcours atypique pour une littéraire devenue manager et dirigeante dans le secteur de l'énergie. Créer du lien entre les êtres humains à partir de la confiance, et trouver ainsi une dynamique positive et créatrice de valeur dans la durée. Se remettre en question pour évoluer. Créer les conditions de la confiance dans le changement et la transformation au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Management

Transformation

gestion crise

team