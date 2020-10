Laurence PERRODET

Recherche active d'un poste en CDI à temps partiel et éventuellement à distance !

La technologie actuelle le permet : reste aux entrepreneurs à franchir le pas, considération faite d'une pratique avant l'arrivée du Covid !

De part mon sens de la communication et une certaine envie de découvertes, je madapte assez rapidement aux besoins de lentreprise.

Les différentes fonctions occupées sur mon parcours professionnel mont amenées à savoir être polyvalente et à respecter les objectifs sollicités. Rigoureuse, jaspire à une certaine qualité de travail.

Mon autonomie dans le travail est un atout appréciable.



Compétences :

Tenues de postes daccueil et de comptes clients divers : sur place et à distance.

Excellente connaissance des outils bureautique.

Polyvalence de fonctions Achats, Commerciale & Comptabilité.

Autodidacte dans le multimédia, développement , création et animations de Sites Internet . Gestion dactivité des réseaux sociaux.

Forte Expérience du Télétravail : gestion du temps.



Mes compétences :

Anglais

Secrétariat

E-commerce

Comptabilité

Internet

Web

Réseaux sociaux