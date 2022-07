Laurence PONT (CAMBON)

Bonjour

Jai travaillé dans divers postes de travail dans des structures différentes comme en téléprospection, opératrice de saisie, secrétaire administrative polyvalente dans des établissements scolaires privés et publics, aides à domicile envers des personnes qui avait besoin de moi et ensuite je suis partie en expatriation à létranger durant 6ans de août 2013 au 01/07/2022 et aujourdhui je suis à la recherche dun emploi qui pourrait souvrir à moi dans divers domaines car jaime apprendre, découvrir dautres horizons professionnels pour continuer à sépanouir personnellement et professionnellement avec toujours la motivation de réussir et jespère que lors dun entretien je pourrais expliquer ma détermination et que lon me fera confiance pour avancer ensemble.