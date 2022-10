Laurence ROBERT

Jaccompagne les cabinets de recrutement dans leurs recherches de profils juridiques et fiscaux pour les cabinets davocats et les entreprises.

Je travaille notamment en étroite collaboration avec KJ conseils ( http://www.kjconseils.com ) spécialisée dans le recrutement par approche directe des professionnels du droit et de la fiscalité.

A la recherche de candidats adaptés aux besoins de nos clients, je suis en mesure de vous proposer des opportunités correspondant à vos souhaits dévolution professionnelle.