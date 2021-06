Laurence ROUQUÈS

Psychothérapeute

Psychopraticienne diplômée de l'Institut de Dynamique Émotionnelle Exprimée (IDEE)



***********



COACH CERTIFIEE (Ecole de Coaching de Paris)

Coaching de managers et de dirigeants

Coaching d’équipe

Coaching individuel



CONSULTANTE EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Bilan professionnel, outplacement



*****************************************************************



COACHING DE MANAGERS ET DE DIRIGEANTS

Prise de fonction ; positionnement de leader ; délégation ; décision ; mobilisation de l’intelligence collective ; définition et renforcement de la culture d’entreprise et des valeurs ; développement de la confiance collective ; sens du travail et rapport au pouvoir ; difficultés managériales…



COACHING D'EQUIPE ET TEAM BUILDING

Co-développement ; cohésion d’équipe ; fonctionnement collectif ; changement d’organisation ; création d’une vision partagée ; définition de valeurs communes ; régulation de tensions relationnelles ou de conflits…



COACHING INDIVIDUEL

Optimisation de la performance fondée sur le développement des qualités personnelles, relationnelles et organisationnelles ; accroissement de l’autonomie ; changement de structure ; élargissement du périmètre de responsabilités ; réorientation professionnelle ; prise de parole ; hiérarchisation des priorités ; gestion du temps, stress…



Formée à l'Elément Humain de Will Schutz, l'Analyse Transactionnelle, au schéma de Fox fondé sur la TOB (Théorie Organisationnelle de Berne)



EVOLUTION PROFESSIONNELLE, BILAN PROFESSIONNEL ET OUTPLACEMENT

Définir et réaliser un projet professionnel fondé sur une bonne connaissance de soi et de ses compétences professionnelles.

Approche personnalisée : accompagner la personne aux moments clés de sa carrière, en lui donnant les outils et moyens nécessaires à la définition et la mise en œuvre de son propre projet professionnel. 14 entretiens sur 3 mois.

Outils: Ancrages de carrière de E. Schein, MBTI, Graphologie.



Mes compétences :

Assessment

Bilan de compétences

Bilan professionnel

Career Transition

Change Management

Coach

Coach certifié

Coach professionnel

Coaching

Coaching d'équipe

coaching skills

Dirigeant

Executive coach

Leadership

Management

Manager

Manager Coach

Organization

Outplacement

Team coaching

Intelligence émotionnelle

Psychothérapie