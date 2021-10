Laurence TERRIEN

Mon métier d'assistante approvisionnement me permet de me rendre utile, de participer activement au suivi administratif des fournisseurs et logistique des achats, être capable de gérer le temps, le stress et les priorités.



Ma formation en logistique me permet aussi, d'être sur le terrain en tant qu'opératrice de saisie, préparatrice de commandes.....



Ayant le gout du contact, on me dit avoir un bon relationnel.

A la recherche d'un emploi dans l'administratif, ou dans la logistique, je suis disponible de suite aux alentours de 20 kms de la Pommeraye.



Formation :

Logiciels : word - excel - AS 400 (GPAO)

SAGE (Gestion Commerciale )

Agent Logistique



Compétences Développées :



Administratif :

Accueillir, fournisseurs, filtrer les appels téléphoniques.

Gérer les mails (envoyer, répondre, organisation des dossiers)

Saisir des commandes fournisseurs, faire respecter les délais et suivre les livraisons

Demander les rotations de bennes déchets et suivre les bordereaux.

Saisir des notes horaires

Suivre les pointages

Afficher différents documents sur le panneau d'affichage





Logistique:

Préparer des commandes

Utiliser un appareil de lecture d'optique

Utiliser les chariots catégories 1- 3- 5

Gérer les stocks



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage