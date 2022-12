Monsieur Le Directeur,



Actuellement assistante confirmée dans une étude parisienne, je souhaite réorienter mon parcours professionnel tout en restant dans un domaine où mon expérience peut être utile. C’est pourquoi je vous adresse ma candidature.



Après huit ans de pratique enrichissante, je pense avoir acquis de l’autonomie, rigueur et aisance relationnelle, et de bonnes connaissances juridiques.



Etant dynamique, volontaire et méthodique, je suis prête à m’adapter à une nouvelle équipe, élargir mes connaissances, consolider ma pratique.

Le contact avec la clientèle est pour moi primordial.



Vous trouverez-ci–joint mon curriculum vitae que je vous propose d’approfondir lors d’un entretien aux date et heure qui vous conviendront.



Je peux être libre rapidement.



Je vous assure, Monsieur Le Directeur, de mes sentiments respectueux.



Laurence THIBAULT