Laurène BADAIRE

Mon expérience professionnelle dans le secteur de l’événementiel m’a permis d’acquérir des connaissances et compétences qui visent à faciliter et améliorer la vie quotidienne de la direction et ses collaborateurs.

Polyvalente, rigoureuse et autonome dans mon travail, je sais m’adapter et réagir rapidement selon les circonstances. Je possède également de très bonnes qualités relationnelles, un bon sens de l’écoute et apprécie tout particulièrement le travail en équipe. Je maitrise très bien les techniques d’accueil physique et téléphonique des publics ainsi qu’à la gestion administrative de base (tri des informations, rédaction de courriers…). Je suis sensible aux nouvelles technologies et connais les logiciels bureautiques classiques.



J’ai conduit de nombreux projets, de leur point de départ à leur concrétisation, assurant la coordination de nombreux prestataires. Ayant un grand sens de l’organisation et dotée d’un esprit de synthèse, je suis toujours à l’écoute et adapte mon discours à chaque interlocuteur qu’il soit partenaire, professionnel et particulier.



Très impliquée dans mon métier, dynamique, motivée tout en sachant garder la discrétion, je peux être opérationnelle au sein de votre équipe rapidement.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Secourisme

Outils informatique de bureautique : Word / Excel

Outils Print et mise en page : InDesign / Photosho

Outil Web : Wordpress

Secrétariat

Evènementiel et logistique