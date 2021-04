Laurène CLAUDEL

Titulaire d’un Master 2 en Sciences Humaines & Sociales, j’ai acquis une solide expérience de terrain, en évoluant depuis plus de quinze ans dans les domaines de l'environnement, de la formation, et de l'aménagement du territoire. Je suis intervenue auprès d'un panel d’acteurs assez large, en France et à l'étranger, au fil d'un parcours qui s'est voulu à la fois riche et cohérent.



Voici mes principaux champs d'action professionnelle :



1. Aménagement du territoire : manager des projets territoriaux (éducation, économie circulaire, emploi, santé, sécurité, gestion sociétale de l’environnement...) ; accompagner des acteurs locaux (élus, associations, chefs d’entreprise...) ; animer des concertations et débats publics.



2. Ingénierie de formation : concevoir, conduire et évaluer le travail de formation ; analyser les pratiques professionnelles et diriger des ateliers de co-formation ; développer les compétences d’un professionnel, d’un groupe ou d’une institution.



3. Audit / Expertise / Conseil : réaliser un audit ; analyser les dimensions éthiques, politiques et sociologiques, identifier les enjeux et produire une expertise ; conseil et médiation.



Mes compétences :

Formation

Aménagement du territoire

Concertations publiques

Développement local