Laurene LECUYER

Depuis 2020 : Adjointe de l'Unité Planification Territoriale Sud à la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne



2018-2019 : Chargée de planification territoriale à la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne pour la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, dont le suivi des ZAC de l'EPA Sénart, et pour les communautés des communes Pays de Nemours et Gâtinais- Val de Loing



2014-2018 : Inspectrice de l'environnement à l'Unité Départementale de Seine-et-Marne de la Direction Régionale et Interdépartementale de lEnvironnement et de lEnergie (DRIEE), spécialisée sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) dans la cellule Mitry-Torcy et référente sur le contrôle des produits chimiques (REACH, CLP, Biocides) pour le département de la Seine-et-Marne



2013 : Formation à lEcole Nationale des Techniciens de lEquipement (ENTE) et obtention du titre de « chargée de projet en aménagement durable des territoires »