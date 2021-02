Réalisateur de programmes courts et de documentaires pour la télévision, de Courts-métrages, de films institutionnels et événementiels.



Compositeur de musiques pour la scène et le cinéma.



Mes compétences :

Compositeur

Concepteur rédacteur

Mise en scène

Montage

Monteur

Musique

Réalisateur

Réalisation

Realisation vidéo

Rédacteur

Théâtre

Tournage

Video