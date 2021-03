Laurent BAYOT

Graphiste Freelance depuis plus d'une dizaine d'années, je vous accompagne dans la réalisation de vos projets graphiques web - print et dans la mise en place de votre stratégie de communication.



Puissance de travail, rigueur et responsabilité : 3 atouts, que je mets à votre disposition dans le cadre d'une mission, ou d'un projet spécifique, que vous souhaitez mener à bien.



Réactif et très motivé je reste à votre disposition pour d'éventuelles collaborations.



www.laurentbayot.com

www.graphisteluxe.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction de projet

Direction artistique

Community management