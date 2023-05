Laurent BEAULIEU

Découvrez mon blog http://noitamrof.com/wordpress

Soyez indulgent, je le fais évoluer au grès de mes envies et tests.

J'anime ce blog pour faire découvrir mes activités et qu'il soit le prolongement de mon CV pour me découvrir et me connaitre.

Il est aussi pour moi un moyen de communiquer et de partager mes passions, ainsi que les articles et citations que je relève dans mes lectures.



Les nouvelles technologies sont en constantes évolutions, avec elles, les compétences doivent évoluer et nous obligeant à se mettre sans cesse à niveau.

C'est pourquoi j'ai repris un cursus de formation an alternance de Responsable Administrateur Réseau en Entreprise.



Mon objectif professionnel sont de rester en constante d'évolution, en permettant de partager les acquis assimilés au cours de mes formations dans le domaine des systèmes et réseaux d’entreprises, mais aussi d'acquérir une expérience professionnelle significative et de mettre à profit mes expériences professionnelles antérieures au métier d’informaticien et de formateur.



Mes autres atouts sont mon dynamisme, ma motivation et ma capacité d'adaptation aux situations nouvelles.



Mes 3 Objectifs :

1) Relever de nouveaux challenges ;

2) Développer ma carrière ;

3) Diversifier / partager / faire croître mon expérience.