Laurent BEHR

Bonjour.

Ayant tout fait pour saisir l'ascenseur professionnel qui m'a permis d'arriver au poste de responsable des ventes

Un parcours qui part d'un poste de saisonnier puis de la pose, par l'atelier, ensuite je me dirige vers la vente des fermetures du bâtiment, jusqu'à devenir responsable des ventes.



Je suis persévérant , intuitif et mon expérience de plus de 37 années avec des postes très différents, mais toujours dans la menuiserie est désormais mon meilleure bagage.

Chaque poste et chaque étape entreprise par entreprise de ma carrière m'a été constructif .



Mes compétences :

Rigoureux

Esprit d'équipe

37 années d 'expérience